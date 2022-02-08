«The Financial Times, конечно же, написала неверно», — сказал Песков журналистам.
По словам российского представителя, Москва и Париж в принципе не могли об этом договориться, так как лидерство в НАТО принадлежит не Франции.
Ранее британское издание опубликовало материал, в котором со ссылкой на собственные источники утверждало о достижении некоей договорённости между президентами РФ и Франции Владимиром Путиным и Эмманюэлем Макроном.
По словам газеты, сделка включала, в частности, отказ Москвы от «новых военных инициатив» и вывод около 30 тысяч российских военнослужащих из Белоруссии.