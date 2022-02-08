Вакцинированные украинцы от 60 лет в ближайшее время получат смартфоны. Об этом во время саммита по случаю годовщины создания приложения «Дія» рассказал президент Украины Владимир Зеленский, передают местные СМИ

Мало Ахметова и много обещаний: что сказал Зеленский в послании к Раде © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Приложение «Держава і я» сокращённо «Дія» заработало на Украине в начале февраля прошлого года. Презентовали его президент и члены Кабмина Украины. Это государственный проект, который курирует министерство цифровой трансформации Украины. Финансируется проект государством вместе с иностранными фондами. Главная концепция приложения — возможность получения государственных услуг в онлайн-режиме. Однако пожилые люди, как правило, не умеют пользоваться смартфонами и даже не открывают подобные приложения.