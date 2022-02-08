«Весной запускаем новую, большую, государственную программу. Все желающие, вакцинированные украинцы старше 60 лет получают бесплатный, качественный, современный смартфон и льготный тариф. Это наша мечта, это реальность, путь к главной нашей цели — доступ интернета для всех граждан Украины. Государство в смартфоне для всех, возможность влиять на процессы в государстве для всех, не только через классический инструмент, а и благодаря современным технология», — сказал президент.
Приложение «Держава і я» сокращённо «Дія» заработало на Украине в начале февраля прошлого года. Презентовали его президент и члены Кабмина Украины. Это государственный проект, который курирует министерство цифровой трансформации Украины. Финансируется проект государством вместе с иностранными фондами. Главная концепция приложения — возможность получения государственных услуг в онлайн-режиме. Однако пожилые люди, как правило, не умеют пользоваться смартфонами и даже не открывают подобные приложения.