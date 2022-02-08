Издание утверждает, что, по условиям соглашения, что Москва «не будет предпринимать новых военных инициатив» и примет участие в диалоге относительно развёртывания собственных вооруженных сил.
Также по условиям договорённости, из Белоруссии будут выведены до 30 тысяч российских военнослужащих, которые в настоящий момент принимают участие в совместных с белорусской армией учениях «Союзная решимость-2022», сообщает газета.
Следует отметить, что во время совместной пресс-конференции по итогам переговоров в Москве 7 февраля ни Путин, ни Макрон не упомянули о подобной договорённости.