«На президента была зарегистрирована ТМ "Слуга народу" (именно с украинским окончанием) для использования на одежде, обуви, головных уборах, в сферах страхования и банковских услуг, упаковки и хранения товаров, перевозок и организации путешествий, кейтеринга, гостиничных, охранных, социальных и юридических услуг», — говорится в сообщении.
Также Зеленский стал обладателем прав на торговую марку (ТМ) «Рассмеши комика» в дополнение к зарегистрированной в декабре 2012 года украиноязычной ТМ «Розсміши коміка».
Кроме того, «Укрпатент» выдал Зеленскому свидетельство на товарный знак KVARTAL 95.
Зеленский до попадания на пост президента Украины руководил успешным развлекательным проектом «Квартал 95», снимался в кино, преимущественно российском, и продюсировал сериалы.
Одним из его проектов был телесериал «Слуга народа», главный герой которого — школьный учитель, волею судеб ставший президентом Украины.
Этот телепроект, в рамках которого Зеленский исправлял выдуманные проблемы украинской действительности и боролся с олигархами, фактически стал его предвыборной программой и путем к вершине власти.
Однако на данный момент Зеленский растерял былую популярность, так как не выполнил ни одно из своих предвыборных обещаний и сам стал типичным украинским политиком, которых он так едко высмеивал в своих программах.