Украинский институт интеллектуальной собственности ("Укрпатент") 2 февраля зарегистрировал три новых товарных знака на имя президента Украины Владимира Зеленского, сообщило украинское издание «Вести» 8 февраля

«На президента была зарегистрирована ТМ "Слуга народу" (именно с украинским окончанием) для использования на одежде, обуви, головных уборах, в сферах страхования и банковских услуг, упаковки и хранения товаров, перевозок и организации путешествий, кейтеринга, гостиничных, охранных, социальных и юридических услуг», — говорится в сообщении.

Также Зеленский стал обладателем прав на торговую марку (ТМ) «Рассмеши комика» в дополнение к зарегистрированной в декабре 2012 года украиноязычной ТМ «Розсміши коміка».

Что Зеленский будет делать, когда потеряет власть. Почему «слугам народа» платят за лояльность © коллаж Украина.Ру

Зеленский до попадания на пост президента Украины руководил успешным развлекательным проектом «Квартал 95», снимался в кино, преимущественно российском, и продюсировал сериалы.

Одним из его проектов был телесериал «Слуга народа», главный герой которого — школьный учитель, волею судеб ставший президентом Украины.

Этот телепроект, в рамках которого Зеленский исправлял выдуманные проблемы украинской действительности и боролся с олигархами, фактически стал его предвыборной программой и путем к вершине власти.

Однако на данный момент Зеленский растерял былую популярность, так как не выполнил ни одно из своих предвыборных обещаний и сам стал типичным украинским политиком, которых он так едко высмеивал в своих программах.