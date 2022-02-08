На Украине могут обложить налогом 14 видов профдеятельности, которыми украинцы часто занимаются в качестве подработки. Соответствующие изменения внесли в проект налоговой реформы, сообщил 7 февраля obozrevatel.com

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Впрочем, налоговая ставка может оказаться и выше 5,5%. В случае, если общая сумма дохода от подработки превысит 153 минимальные зарплаты в год, размер налога увеличится более, чем в 3 раза — до 18%. Так как минимальная зарплата на Украине до октября текущего года составляет 6,5 тысячи гривен (17,5 тысячи рублей), а после поднимется до 6,7 тысячи гривен (18 тысяч рублей), в год подрабатывающим придется отдавать 994,5 тысяч гривен (больше 2,6 млн рублей), после октября 2022 года — больше 1 млн гривен в год (почти 2,7 млн рублей). Уплачивать этот налог нужно будет ежемесячно (по итогам предыдущего месяца).

Предполагается, что налогом будут обложены таксисты, арендодатели, дрессировщики собак, фотографы, художники, няни, домработники, парикмахеры и маникюрщики (на дому), ведущие свадеб, астрологи и спиритологи, психотерапевты, люди, предоставляющие услуги по ремонтным работам.