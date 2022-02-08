Законопроект «О переходном периоде», касающийся Донбасса и Крыма, был отозван из Верховной Рады по инициативе президента Украины Владимира Зеленского. Об этом на пресс-конференции в Кремле по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным сказал президент Франции Эммануэль Макрон

Президенты России и Франции в ходе переговоров в том числе обсудили ситуацию на Украине. «Там всё противоречит Минским соглашениям». Законопроект о переходном периоде подан в Раду © Facebook, Дмитро Разумков

«Хочу поприветствовать усилия президента [Владимира] Зеленского, то есть конкретные обязательства, которые он взял на себя в рамках этого формата, в частности, отозвать закон, который не соответствовал Минским соглашениям, и президент Путин об этом упомянул. Так, этот закон был отозван по инициативе президента Зеленского», — сказал Макрон.

Законопроект «Об основах государственной политики переходного периода» по Крыму и Донбассу был предложен Кабмином на рассмотрение Раде в августе 2021 года.

В нем описывалась политика Украины по отношению к населению Крыма и неподконтрольных территорий Донбасса после их «возвращения». Также в документе предлагалось закрепить на уровне закона определение Российской Федерации «как государства-агрессора и государства-оккупанта».

25 января скандальный законопроект был отозван из Верховной Рады. Формально его отозвал Кабмин, однако СМИ тогда сообщали, что решение исходило из Офиса Зеленского и было связано с предстоящей встречей в нормандском формате — иначе от участия в переговорах отказывалась Россия.