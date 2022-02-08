Правые радикалы проведут 12 февраля в Киеве «марш за единство Украины». Анонс мероприятия появился в соцсетях националистов

Организаторами марша являются националисты Сергей Стерненко и Сергей Филимонов, получивший в 2015-2016 годах, под псевдонимом Сын Перуна, скандальную известность благодаря публикации своих фотографий с нацистскими татуировками. Также Филимонов принимал участие в погроме у Офиса президента Украины и снимался в главной роли в фильме Олега Сенцова «Носорог». Как Сын Перуна стал своим для партнёров Сороса, Японии и Совета Европы © Facebook, Serhii Filimonov

«В такие непростые для нашего государства времена очень важно показать всему сети, что мы не отдадим российскому агрессору нашу страну», — говорится в описании акции.

Telegram-канал «Политика Страны» отмечает «тяжёлые отношения» Филимонова с главой неонацистской партии «Национальный корпус» Андреем Билецким.

«Поэтому значительная часть националистов мероприятие 12 февраля проигнорирует. И, не исключено, что Билецкий теперь запланирует своё, альтернативное, мероприятие. Чтоб, так сказать, померяться маршами», — заключает издание.

В прошлую субботу аналогичный марш прошел в Харькове.

*на фото — «Правый сектор» — деятельность организации запрещена в РФ