Специальные службы Украины готовят теракт с многочисленными жертвами на опасных производствах в Харьковской, Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщил представитель народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Ивана Филиппоненко

«Агентурной разведкой Народной милиции ЛНР получены данные о подготовке украинскими специальными службами постановочного резонансного террористического акта с многочисленными жертвами среди гражданского населения на одном из промышленных или социальных объектов в Харьковской, Луганской или Донецкой областях, имеющих опасное производство», — говорится в сообщении опубликованном в Telegram-канале Филиппоненко. Украинские власти затем обвинят самопровозглашенные республики в инциденте, уверены в Луганске.

В декабре 2021-го министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что частные военные компании (ЧВК) из США готовят провокацию с химическими веществами на востоке Украины.