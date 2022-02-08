Предложение президента РФ Владимира Путина предоставить политическое убежище Петру Порошенко по гуманитарным соображениям испортит бывшему пятому президенту Украины карьеру. Об этом 8 февраля сказал замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин, передает РИА Новости

Порошенко ответил на предложение Путина об убежище © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

При этом он отметил, что вопрос ареста Порошенко «решался не в Киеве, а в Вашингтоне, и там было принято решение — не трогать».

«Украинская власть несмотря на Зеленского и все обещания, так и сделала», — подчеркнул Жарихин.

Накануне Путин на пресс-конференции в Москве после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что предлагал Порошенко политическое убежище, готов сделать это и сейчас. Порошенко, комментируя предложение Путина, заявил, что на Украине «разберутся сами». Он назвал свое уголовное преследование желанием нынешнего лидера страны Владимира Зеленского «сделать подарок Путину» и призвал украинского президента «направить свои усилия и усилия правоохранительных органов, которые сейчас занимаются Порошенко больше, чем российской угрозой», на защиту страны.

Порошенко подозревается в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Печерский районный суд Киева ранее отпустил Порошенко под личное обязательство, обязав его сдать паспорта для выезда за границу и не выезжать за пределы Киева и области без разрешения следователя. Порошенко заявил, что обжаловал решение суда, так как оно будет мешать ему вести политическую деятельность. Также решение суда обжаловало Госбюро расследований, правоохранители настаивают на его аресте.