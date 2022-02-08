В Алма-Ате шестеро мужчин готовили арматуру, чтобы раздать ее участникам беспорядков в городе. О задержании подозреваемых сообщает сайт полиции Казахстана

«Подозреваемые в ночь на 5 января в одном из домов в микрорайоне "Шанырак" с помощью болгарки заготавливали отрезки металлической арматуры, а на следующий день раздавили ее участникам массовых беспорядков (…). Намеренно всю ночь готовили металлические прутья, чтобы раздать их участникам беспорядков для нанесения телесных повреждения силам правопорядка», — цитирует ресурс заместителя начальника департамента полиции Алма-Аты Берик Абильбеков.

Массовые беспорядки в городах Казахстана начались в начале января 2021-го. За помощью власти республики обратились к Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), после прибытия миротворцев казахстанские силовики смогли навести порядок.