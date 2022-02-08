После сноса павильона на ВДНХ, где раньше размещалась благотворительная барахолка «Кураж базар», основательница барахолки Алена Гудкова встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом она написала 7 февраля в своем Instagram

«Самое масштабное за годы независимости строительство». Зеленский повторил свои обещания © president.gov.ua

Она отметила, что подарила президенту книгу про украинский модернизм, «чисто на всякий случай».

«Но хочу верить, что новый случай не представиться. Я не готова делать выводы и полагаться на обещания по результатам встречи, поэтому как и все буду ждать действий, которые порадуют неравнодушных к этой истории людей», — указала Гудкова.

В конце весны Владимир Зеленский рассказал о планах построить Президентский университет будущего. Планируется, что вуз будет готовить специалистов по информационной и кибербезопасности, специалистов искусственного интеллекта, нанотехнологий, космических, энергетических и биотехнологий. Строительство развернется на месте барахолки, которую пришлось закрыть.

Ранее Гудкова заявила, что на встрече в «высоких кабинетах» (вероятно, имеется в виду Офис президента) ее уверяли, что павильон сохранят. Она возмутилась происходящим и обвинила команду президента во лжи. А президентский университет назвала попыткой «построить памятник самому себе».