«Если честно, я была рада возможности рассказать всё из первых уст, а не через многочисленные запутанные каналы, так что лично для меня разговор был содержательным и таким же откровенным, как и мой предыдущий пост. <…> По результатам встречи: стоимость лифта, купленного из благотворительных сборов нашего комьюнити и его установки в павильон 19 будет передана директору ВДНХ Евгению Мушкину, а он займётся передачей их на благотворительность. <…> По университету и сносу зданий я не компетентна отвечать, но если я правильно поняла, то руководство проекта в ближайшее время выйдет с прозрачной и понятной (я очень надеюсь) коммуникацией из своих источников и будет далее отвечать на вопросы от своего лица. К сожалению, тут я мало на что могу повлиять», — написала Гудкова.
Она отметила, что подарила президенту книгу про украинский модернизм, «чисто на всякий случай».
«Но хочу верить, что новый случай не представиться. Я не готова делать выводы и полагаться на обещания по результатам встречи, поэтому как и все буду ждать действий, которые порадуют неравнодушных к этой истории людей», — указала Гудкова.
В конце весны Владимир Зеленский рассказал о планах построить Президентский университет будущего. Планируется, что вуз будет готовить специалистов по информационной и кибербезопасности, специалистов искусственного интеллекта, нанотехнологий, космических, энергетических и биотехнологий. Строительство развернется на месте барахолки, которую пришлось закрыть.
Ранее Гудкова заявила, что на встрече в «высоких кабинетах» (вероятно, имеется в виду Офис президента) ее уверяли, что павильон сохранят. Она возмутилась происходящим и обвинила команду президента во лжи. А президентский университет назвала попыткой «построить памятник самому себе».