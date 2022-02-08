Украинским спортсменам на Олимпиаде в Пекине особенно нелегко из-за абсурдных требований, которые к ним предъявляют власти и националисты. Об этом в интервью газете «Спорт-Экспресс» 7 февраля сказал российский журналист Владимир Соловьев

Соловье заявил, что «несчастных украинских спортсменов жалко», потому что за любой промах на Играх по возвращении на Украину их «съедят» заживо.

Он пояснил, почему украинские спортсмены не отреагировали на выступление российской фигуристки аплодисментами, как все остальные. Украинцы поливают грязью своих атлетов на Олимпиаде © РИА Новости, Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

«Их уже просто затравили, смотрят за каждым движением. Поэтому они и ведут себя как какие-то деревянные солдаты Урфина Джюса, не способные выразить свои настоящие эмоции… Они должны думать, на каком языке говорить, к кому подходить… Дай бог, чтобы украинцы в такой тяжелой обстановке реализовали потенциал, который у них есть», — сказал Соловьев.

Ранее украинские фигуристы единственные отказались аплодировать после сенсационного проката россиянки Камилы Валиевой на Олимпиаде.

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт сообщил, что членам сборной Украины рекомендовано не стоять рядом с россиянами во время любых мероприятий на Олимпийских играх «во избежание провокаций».

Кроме того, украинский фигурист Иван Шмуратко отвечал на вопросы журналистов, заданные на русском, по-украински, пояснив, что спортсменам дано такое указание. После этого несколько украинских фигуристов все же общались со СМИ на русском языке.