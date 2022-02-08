«Встать! Суд идет!», — подписала она фотографии.
На одной из них кот входит в зал, на другой — сидит рядом с двумя мужчинами на скамье. Также в комментариях появился снимок, где кот во время речи судьи улегся посреди комнаты животом кверху.
В комментариях пользователи приписали коту самые разные роли, кто-то назвал его необычным следователем, другие предположили, что он свидетель или даже судья.
Информации о том, является ли кот местным питомцем или случайно оказался внутри учреждения, нет.
Осенью сеть поразили снимки из украинской тюрьмы, на которых обнаружился маленький котенок, очевидно живший в камере с заключенными.