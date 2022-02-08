Заседание Киево-Святошинского районного суда украинской столицы 7 февраля стало необычным из-за появление в зале кота. Снимками с места событий поделилась в своем Facebook пользователь Алина Кондратенко

Кот и тапки: украинский питомец стал «мордой» известного бренда обуви © Instagram, loveyoustepan

На одной из них кот входит в зал, на другой — сидит рядом с двумя мужчинами на скамье. Также в комментариях появился снимок, где кот во время речи судьи улегся посреди комнаты животом кверху.

В комментариях пользователи приписали коту самые разные роли, кто-то назвал его необычным следователем, другие предположили, что он свидетель или даже судья.

Информации о том, является ли кот местным питомцем или случайно оказался внутри учреждения, нет.

Осенью сеть поразили снимки из украинской тюрьмы, на которых обнаружился маленький котенок, очевидно живший в камере с заключенными.