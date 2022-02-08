Переговоры президента Украины Владимира Зеленского с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок не состоялись якобы из-за позиции Германии по «Северному потоку-2» и отказу от поставки Киеву оружия. Об этом сообщил журналист телеканала CNN Джейк Таппер в Twitter со ссылкой на источник, близкий к ОФису президента Украины

«Президент Зеленский отменил свою сегодняшнюю встречу с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок, потому что министр иностранных дел отказалась сказать, что Германия откажется от трубопровода "Северный поток-2", даже если Россия вторгнется, и из-за отказа Германии оказывать Киеву какую-либо военную помощь прямо или косвенно. Официально это было описано как ошибка в планировании, но это было не так — это было намеренно», — заявил журналист.

Он сослался на источник, «близкий к правительству Украины». Нужна покорная Европа. НАТО вступило в войну против «Северного потока — 2» © REUTERS, Maxim Shemetov/File Photo

При этом сама Анналена Бербок ранее пояснила, что изменение программы ее визита связано с отменой приезда главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана, поскольку планировалось, что они посетят Украину вместе.

В то же время глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на совместном брифинге с главой МИД ФРГ объяснил это загруженным графиком президента Украины. Он призвал не считать тот факт, что встреча Зеленского и Бербок не состоялась, политическим сигналом.

Газопровод «Северный поток-2» готов к запуску. Москва не раз призывала прекратить политизировать проект. Против СП-2 активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у него есть и другие страны-противники, включая Украину.

Ранее правительство Германии во главе с социал-демократом Олафом Шольцем заявило, что страна не будет поставлять оружие в регионы конфликта.