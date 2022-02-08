Существуют правила, при которых самолечение во время пандемии коронавируса нужно немедленно прекратить и обязательно обратиться к врачу. Об этом 7 февраля рассказал врач и общественный деятель Евгений Комаровский в эфире телеканала «Украина 24»

Коронавирус поражает мозг сильнее болезни Альцгеймера - ученые © Министерство обороны РФ / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

Конкретными признаками для обращения к врачу Комаровский назвал низкий уровень кислорода в крови — менее 93%, бледность кожи и отсутствие эффекта от жаропонижающих средств. Уровень кислорода можно измерить пульсоксиметром, который должен быть, по словам врача, у каждого во время пандемии коронавируса. Если его нет, то каждый должен знать, где в случае необходимости быстро его получить.

Ранее Комаровский также отметил, что киевляне стали меньше появляться на улицах по двум причинам, одной из которых является нестабильная обстановка в стране.