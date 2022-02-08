«Первые два признака, когда нужно прекратить самолечение, это возникновение симптома, которого не было никогда раньше в жизни… Например, температура 37,1, а слабость такая, что нельзя встать… Вне групп риска и возраста, если появился непривычный симптом, обращаемся к врачу. И второе правило. Если два дня подряд вы произносите фразу — сегодня хуже, чем вчера, это повод обращаться к доктору», — сказал он.
Конкретными признаками для обращения к врачу Комаровский назвал низкий уровень кислорода в крови — менее 93%, бледность кожи и отсутствие эффекта от жаропонижающих средств. Уровень кислорода можно измерить пульсоксиметром, который должен быть, по словам врача, у каждого во время пандемии коронавируса. Если его нет, то каждый должен знать, где в случае необходимости быстро его получить.
Ранее Комаровский также отметил, что киевляне стали меньше появляться на улицах по двум причинам, одной из которых является нестабильная обстановка в стране.