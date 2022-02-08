Экспертному сообществу нужно прекратить советовать украинцам спокойнее относиться к подорожанию всего в стране. Такое мнение 7 февраля выразила в эфире телеканала UkrLive политический эксперт Александра Решмедилова

«Украинцы вряд ли будут спокойнее воспринимать подорожание. Во-первых, сумасшедшая инфляция, которую уже условно не остановить. Во-вторых, я напоминаю, что это конец эпохи бедности, но не знаю… Может, начало эпохи обнищания. Просто не знаю, в какую сторону мы движемся, потому что когда мы говорим о том, что люди должны спокойнее это воспринимать, то это возможно только тогда, когда они или больше зарабатывают, или на ту же сумму могут позволить себе большее число товаров», — сказала эксперт.

Ранее политический эксперт Дмитрий Корнейчук заявил, что президент Украины и во время своей предвыборной кампании в 2019 году не уточнял, что эпоха бедности при нем должна закончиться в украинских семьях. Продовольственный кризис: цены на газ на Украине с каждым днем ухудшают экономику и социалку © Украина.ру

Также доктор политических наук Валентин Бушанский отметил несоответствие обещаний Зеленским в инаугурационной речи тому, что произошло с депутатом Рады от «Слуги народа» Александром Трухиным.