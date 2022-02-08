Представитель Италии считается фаворитом и может стать новым главой НАТО после Йенса Столтенберга. Об этом на днях сообщила газета la Repubblica

Столтенберг покинет пост генсека НАТО: названы новые претенденты © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

По информации издания, Испания и Португалия не могут считаться конкурентами, так как представители этих государств уже занимают важные посты в международной политической иерархии — испанец Жозеп Боррель — Верховный представитель ЕС по иностранным делам, а португалец Антониу Гутерриш является главой ООН.

При этом газета заявляет, что правительство Италии еще не определилось со своим кандидатом, который должен быть утвержден до саммита НАТО в июне в Мадриде.

Действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг в октябре 2022 года станет главой Центробанка Норвегии. Он занимает пост генерального секретаря НАТО с марта 2014 года. Изначально Столтенберг должен был закончить работу в 2018-м, но срок его полномочий был продлен до 30 сентября 2022 года.