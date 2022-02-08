Гривна продолжит девальвировать, несмотря на некоторое укрепление последнюю неделю. Об этом 7 февраля в эфире телеканала UkrLive заявил эксперт и бывший министр экономики Украины Виктор Суслов

«Пока доллар стабилизировался. Но я думаю, что доллар будет расти, а гривна будет падать. Потому что ситуация к лучшему у нас не поменялась. Очень высокие цены на энергоносители. Очень высокий спрос на валюту. Нагнетание паники об угрозе войны. Искусственное нагнетание, но оно приводит к оттоку капитала. Поэтому ситуация на сегодня, к сожалению, плохая», — рассказал эксперт.

В январе курс гривны стал заметно падать. Двадцатого января президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам своей страны с просьбой не паниковать якобы из-за возможного вторжения России и не скупать гречку со спичками. Кроме того он напомнил, что война на востоке Украины продолжается уже восьмой год, и пообещал, что 2023 год Украина встретит с миром.

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Ранее советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко предположил, что из-за инфляции правительство Украины может задействовать адресные выплаты неимущим гражданам, в том числе в форме талонов на продукты.