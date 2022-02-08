Украинский хлеб будет продолжать дорожать, поскольку его изготовление напрямую зависит от цены на газ, которая также по прогнозу будет продолжать расти. Об этом 7 февраля в эфире телеканала UkrLive заявил эксперт и бывший министр экономики Украины Виктор Суслов

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