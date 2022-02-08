«Цены естественно будут расти. Особенно в этом плане удивляют пока не розничные цены, а так называемые показатели промышленной инфляции, которые у нас превышают более 60%. И рано или поздно все это будет переходить в уровень розничных цен, которые тоже будут расти», — рассказал эксперт.
Кроме того Суслов отметил, что рост цен на хлеб обусловлен рядом причин, несмотря на рекордный урожай в прошлом году. По его словам, почти всю продовольственную пшеницу Украина продала, поэтому хлебопеки говорят, что им приходится закупать муку в Турции. Главной причиной, считает Суслов, является даже не импорт муки, а «нестабилизационная цена газа».
Ранее эксперт сделал прогноз, что гривна продолжит девальвировать, несмотря на некоторое укрепление последнюю неделю.