История с депутатом Верховной Рады от «Слуги народа» Александром Трухиным дословно иллюстрирует инаугурационную речь президента, которая теперь выглядит смешно. Такое мнение 7 февраля выразил доктор политических наук Валентин Бушанский в эфире одного из украинских телеканалов

«Когда избрали Владимира Зеленского, он произнес свою инаугурационную речь. Тогда складывалось впечатление, что мы как раз начнем жить в той стране, о которой вы говорите, где нет телефонного права, где все решает закон. Он говорил, что подвыпивший чиновник стал участником ДТП. И дальше он говорит, мол, это для нас норма, но такого больше не должно быть. По сути, история с Трухиным дословно иллюстрирует инаугурационную речь президента, в которой он разоблачает такие невзгоды, которые стали нормой для нашего общества. То, против чего он возражал, осталось и при его президентстве», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, Зеленский «грубо солгал», говоря, что в стране больше не будет случаев, когда чиновника будут ловить пьяным за рулем.

В августе прошлого года на трассе под Киевом иномарка Трухина врезалась в два других автомобиля. В результате пострадали шесть человек, включая двоих детей. Трухин утверждал, что автомобилем управлял его водитель, хотя полиция Украины предъявила запись, подтверждавшую, что за рулем сидел сам депутат. Несмотря на это, ни к каким последствиям для Трухина расследование не привело.

«Пора «уйти в лес» навсегда»: соцсети о скандале с депутатом Трухиным © Facebook, Александр Трухин Денисом Монастырским.

Ранее политолог-международник Андрей Бузаров заявил, что попытка скрыть видео ДТП с депутатом Трухиным была сделана, чтобы спасти рейтинг президента Украины Владимира Зеленского.