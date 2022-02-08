Так, 36% респондентов считают Украину дружественной страной, но не союзником, еще 15% назвали ее «недружественной, но не врагом». Врагом Украину считают только 5% американцев, а союзником — 20%.
Также указывается, что усилия Белого дома по урегулированию конфликта между Украиной и РФ поддержали 57% опрошенных.
Мнение о том, как сам президент США Джо Байден справляется с конфликтом между Украиной и Россией разделилось почти поровну: одобрительно высказались 39%, неодобрительно — 40%.
Сообщения о «планах России по вторжению на Украину» появились в американских СМИ осенью 2021 года. Их быстро подхватили американские и украинские политики. На фоне этих заявлений Киеву удалось добиться новых поставок вооружений из стран НАТО. В Москве опровергают сообщения об агрессивных планах в отношении Украины.