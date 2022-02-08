Более половины американцев (56%) отказались охарактеризовать Украину как союзника США. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного недавно изданием Politico с компанией Morning Consult

США и Украина борются с Россией с помощью Гитлера © коллаж Украина.Ру

Также указывается, что усилия Белого дома по урегулированию конфликта между Украиной и РФ поддержали 57% опрошенных.

Мнение о том, как сам президент США Джо Байден справляется с конфликтом между Украиной и Россией разделилось почти поровну: одобрительно высказались 39%, неодобрительно — 40%.

Сообщения о «планах России по вторжению на Украину» появились в американских СМИ осенью 2021 года. Их быстро подхватили американские и украинские политики. На фоне этих заявлений Киеву удалось добиться новых поставок вооружений из стран НАТО. В Москве опровергают сообщения об агрессивных планах в отношении Украины.