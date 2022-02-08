Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил в эфире канала ICTV 7 февраля о получении Киевом согласия Вашингтона на поставки новой партии оружия американского производства странами Балтии

«Сегодня мы получили согласие США на поставку очень интересных вещей странами Балтии, нашими соседями. И в ближайшее время я надеюсь похвастаться перед вами, что мы получили то, о чем давно мечтали, что давно просили и нам говорили, что это невозможно», — рассказал Резников.

Министр отметил, что уже около десятка стран поставляют Украине летальное оружие, «причем бесплатно». По его словам, количество противотанковых средств поражения у Украины «уже больше, чем потенциальных мишеней». Тысяча тонн смерти за $1,5 миллиарда долларов. Зачем Запад поставляет в Украину наступательное вооружение © REUTERS, Roman Baluk

Резников посетовал, что Германия принципиально не поставляет Киеву летальное оружие и блокирует его приобретение через агентство НАТО.

Ранее Израиль запретил странам Балтии поставлять израильское вооружение на Украину.

Киев и страны Запада обвиняют Россию в подготовке «вторжения» на Украину. Москва отвергает подобные претензии и указывает, что это лишь повод разместить больше военной техники у границ РФ.

Москва неоднократно подчеркивала, что если США на самом деле привержены дипломатическим усилиям по урегулированию конфликта в Донбассе, им необходимо прекратить накачивать Украину оружием.