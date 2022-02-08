Президент России в ходе переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном 7 февраля заявил, что Запад проигнорировал центральные озабоченности Москвы по гарантиям безопасности

Путин поговорил с Макроном об Украине © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Он пояснил, что ни по одному из них не обозначена позиция, «их просто обошли». Президент подчеркнул, что диалог России и Запада по этим вопросам не закончен. Он отметил, что в предложениях Москвы нет ни одного неисполнимого пункта.

Путин также сообщил, что Россия готовит ответ Североатлантическому альянсу и США. Он указал, что проинформировал французского коллегу о сути ответа, и добавил, что обеспокоенность Москвы связана с общеевропейской безопасностью.

В декабре 2021 года министерство иностранных дел России обнародовало проекты соглашений с НАТО и США по гарантиям безопасности. В документах содержатся призывы не рассматривать Москву в качестве противника и, в частности, отказаться от расширения НАТО на Восток. Также Россия предложила странам-членам Североатлантического альянса не включать Украину в состав организации.

Накануне стало известно, что Париж не готов принять инициативы России по укреплению безопасности в Европе в том виде, в котором Москва представила их в декабре. Об этом заявил посол Франции в США Филипп Этьен.