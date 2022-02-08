«Проблема не в формате или в том, кто является посредником. Проблема в том, что позиции Украины и России настолько крайние, что точек, где можно договориться в принципе нет. Россия не собирается в двустороннем формате говорить, даже если посреди будет сидеть Эрдоган (Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции — ред.), о Донбассе, потому что позиция России, что это якобы внутренний конфликт и пусть Украина разговаривает с самопровозглашенными лидерами. Потому никаких переговоров не будет», — заявила политолог.
Она добавила, что действие «нормандского формата» является лишь формальностью, а на встрече в Берлине не будет принято каких-либо значимых решений, которые изменят обстановку в Донбассе.
Недавно руководитель консалтинговой компании Stonehenge, политический консультант Владимир Грановский заявил, что любой военный конфликт на Украине может перерасти в общеевропейский и назвал Минские соглашения фактором, который это сдерживает.