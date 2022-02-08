Политический эксперт Олеся Яхно 7 февраля в эфире телеканала «НАШ» признала, что у Украины нет возможности договориться с Россией об урегулировании ситуации на Донбассе, в каком бы формате не проходили переговоры

Влиятельный американский журналист рассказал, почему Россия жестко ответит на провокации в Донбассе © РИА Новости, Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Она добавила, что действие «нормандского формата» является лишь формальностью, а на встрече в Берлине не будет принято каких-либо значимых решений, которые изменят обстановку в Донбассе.

Недавно руководитель консалтинговой компании Stonehenge, политический консультант Владимир Грановский заявил, что любой военный конфликт на Украине может перерасти в общеевропейский и назвал Минские соглашения фактором, который это сдерживает.