В полиции не называют имени пострадавшего, однако, по данным издания Obozrevatel, им является помощник генпрокурора Зураб Адеишвили. Предположительно, нападение было совершено по из-за мести за работу Адеишвили в Грузии.
По предварительным данным, в избиении участвовали четверо неизвестных, которые позже скрылись с места преступления. Сейчас их разыскивает полиция.
Зураб Адеишвили дважды был министром юстиции Грузии — в 2003-2004 годах и 2008-2012 годах. Он также в разное время занимал должности министра государственной безопасности и генерального прокурора Грузии. После проигрыша экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на выборах, Адеишвили переехал на Украину, где стал советником генерального прокурора.
Ранее в Киеве ограбили и избили известного украинского журналиста, телеведущего и медиаэксперта Андрея Куликова. Двое неизвестных подошли к мужчине и попросили у него сигарету, после чего несколько раз ударили его и забрали ценные вещи.