В Киеве неизвестные напали на помощника генерального прокурора Украины в Тверском тупике. Об этом 7 февраля сообщили на сайте Национальной полиции

Ничего святого: в Киеве избили коммунальщиков за снос палатки с шаурмой © pixabay Зураб Адеишвили. Предположительно, нападение было совершено по из-за мести за работу Адеишвили в Грузии.

По предварительным данным, в избиении участвовали четверо неизвестных, которые позже скрылись с места преступления. Сейчас их разыскивает полиция.

Зураб Адеишвили дважды был министром юстиции Грузии — в 2003-2004 годах и 2008-2012 годах. Он также в разное время занимал должности министра государственной безопасности и генерального прокурора Грузии. После проигрыша экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на выборах, Адеишвили переехал на Украину, где стал советником генерального прокурора.

Ранее в Киеве ограбили и избили известного украинского журналиста, телеведущего и медиаэксперта Андрея Куликова. Двое неизвестных подошли к мужчине и попросили у него сигарету, после чего несколько раз ударили его и забрали ценные вещи.