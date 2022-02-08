Экономический эксперт Виктор Скаршевский 7 февраля в эфире телеканала «НАШ» рассказал, что на случай не слишком успешных действий президента Украины Владимира Зеленского по ситуации в Донбассе у него имеется «план Б»

Зеленский обсудил Донбасс с конгрессменами США © president.gov.ua Накануне президент России Владимир Путин указал на то, что на Украине постоянно меняют решение о том, собирается ли Киев выполнять условия Минских соглашений. Он также отметил, что было предпринято уже две попытки решить конфликт в Донбассе военным путем, после чего возникли Минское договоренности.