Посольство США в Киеве задумалось о переезде в западную часть Украины на фоне опасений в связи с возможной эскалацией в стране. Об этом 7 февраля сообщили осведомленные источники портала BuzzFeed

Посольство США в Киеве посоветовало гражданам уезжать из страны © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Портал уточняет, что в госдепартаменте в ответ на запрос указали, что «на данный момент сообщить нечего», посольство в Киеве продолжает предоставлять большинство консульских услуг.

Ранее глава посольства США на Украине Кристина Квин объяснила решение отправить на родину семьи американских дипломатов «избытком осторожности», а также многочисленностью штата миссии. Она также дала понять, что сама приняла такое решение, которое затем было раскритиковано украинскими властями.

В конце января посольство США на Украине призвало американских граждан, находящихся на территории республики, задуматься над отъездом из страны. Дипломаты призвали граждан США рассмотреть такую возможность из-за «возросшей угрозы военных действий России» и непредсказуемости дальнейшего развития ситуации.

В последнее время Украина и западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что ни на кого не собирается нападать, а утверждения об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.