Бывший украинский президент Петр Порошенко 8 февраля в своем Facebook ответил на слова российского лидера Владимира Путина, предложившего ему политическое убежище

Путин поговорил с Макроном об Украине © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

«Советую наконец-то осознать, что мы разберемся сами, здесь, на Украине», — написал Порошенко.

Он обвинил нынешнего президента Украины Владимира Зеленского в том, что тот «хочет сделать подарок Путину». Бывший глава государства упрекнул нынешнего в преследовании проевропейской оппозиции.

Накануне Путин заявил о готовности предоставить политическое убежище бывшему президенту Украины. Российский лидер назвал чрезмерным преследование политика на Украине как государственного преступника. По его словам, это незаконно. Кроме того, российский президент призвал Киев подумать об исторических перспективах развития Украины.