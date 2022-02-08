Украинский политолог Юрий Романенко 8 февраля в своем Facebook предположил, что президент Франции Эммануэль Макрон, у которого после переговоров в Москве с российским лидером Владимиром Путиным запланирован приезд в Киев, привезет невыгодные для Украины инициативы

Макрон поделился ожиданиями от встречи с Путиным © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

В качестве подтверждения своих опасений Романенко сослался на то, что французский лидер посчитал конфликт в Донбассе украинским. При этом в чем именно противоречие такого заявления, политолог не уточнил.

Переговоры Путина и Макрона в Кремле прошли 7 февраля, они продлились чуть более пяти часов. Путин сообщил, что встреча с Макроном прошла в деловом ключе, она была содержательной и полезной.