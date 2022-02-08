Ранее CNN вновь опубликовал большой материал по поводу «российского вторжения на Украину». Авторы статьи считают, что если опираться на прогнозы погоды, оптимальное время для вторжения России настанет тогда, когда почва замерзнет сильнее всего, чтобы по ней могла идти тяжелая военная техника. По словам американских чиновников, Путин понимает, что ему необходимо начать действовать до конца марта.
В Белом доме считают, что устраивать для России провокацию и «адские санкции» себе дороже, потому что Россия окончательно объединится с Китаем, и тогда им придется воевать на два фронта, а в Госдепе полагают, что надо добить Россию, задавить ее «адскими санкциями». а потом уже взяться за Китай, пояснил эксперт.
«Эта подковерная борьба не очень видна в Вашингтоне, потому что ковер толстый. Но так как украинская власть является подразделением вашингтонской власти и находится за ковром, вся эта борьба смешным и парадоксальным образом отражается на власти киевской, которая одновременно раздает картонные автоматы и говорит, что никто на нас нападать не собирается, поэтому не увозите отсюда денежки. Они пытаются выполнить распоряжения из Вашингтона, которые прямо противоречат друг другу. С одной стороны, «ни шагу вперед», с другой стороны, «все на борьбу»», — уточнил Жарихин.
Но эта борьба под ковром уже привела к тому, что Вашингтон выглядит совсем уж глупо, но они не понимают, как правильно выйти из этой ситуации, потому что если они опять скажут, что Россия испугалась санкций и поэтому не напала, то им уже никто не поверит, добавил политолог.
США будет невыгодно постепенно прекращать эту истерию в СМИ, но так или иначе проваленную кампанию они закончат, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.