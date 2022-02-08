Многомесячная истерия по поводу «российского вторжения в Украину» связана с тем, что Вашингтоне идет борьба под ковром между Госдепом и Белым домом, придерживающихся разных тактик в отношении России. Об этом рассказал замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин в интервью изданию Украина.ру

Владимир Жарихин: кто он © Владимир Трефилов

В Белом доме считают, что устраивать для России провокацию и «адские санкции» себе дороже, потому что Россия окончательно объединится с Китаем, и тогда им придется воевать на два фронта, а в Госдепе полагают, что надо добить Россию, задавить ее «адскими санкциями». а потом уже взяться за Китай, пояснил эксперт.

«Эта подковерная борьба не очень видна в Вашингтоне, потому что ковер толстый. Но так как украинская власть является подразделением вашингтонской власти и находится за ковром, вся эта борьба смешным и парадоксальным образом отражается на власти киевской, которая одновременно раздает картонные автоматы и говорит, что никто на нас нападать не собирается, поэтому не увозите отсюда денежки. Они пытаются выполнить распоряжения из Вашингтона, которые прямо противоречат друг другу. С одной стороны, «ни шагу вперед», с другой стороны, «все на борьбу»», — уточнил Жарихин.

Но эта борьба под ковром уже привела к тому, что Вашингтон выглядит совсем уж глупо, но они не понимают, как правильно выйти из этой ситуации, потому что если они опять скажут, что Россия испугалась санкций и поэтому не напала, то им уже никто не поверит, добавил политолог.

США будет невыгодно постепенно прекращать эту истерию в СМИ, но так или иначе проваленную кампанию они закончат, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.