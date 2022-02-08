Со времени распада Союза все больше вспоминается хорошее, то, что Украина утратила, но приобрела Украина чувство ненависти к своим соседям по планете, к своим соотечественникам. Раньше такого не было, подчеркнул он.
«Говоря об СССР, я прежде всего вспоминаю высокую культуру. Во всем! Начиная от взаимоотношений людей и заканчивая искусством. Тогда не было похабщины на сцене и в телевизоре, не было разнузданной свободы, а сейчас поощряются аморальные вещи: однополые браки, инцест и тому подобное. У людей не было той циничной практичности, которая сейчас формирует молодых людей. Сейчас мы очень стали практичными во всем: и во взаимоотношениях мужчины и женщины, в дружбе. Все меряется одним маркером под названием деньги. Тогда, при Советском Союзе, такого не было, общество хоть и было наивное, но более чистое в моральном плане. А сейчас такие понятия как порок, извращение заменили таким понятием как «европейские ценности»», — сетует Быстряков.
Если раньше была перспектива роста вместе со страной, то сейчас подобная перспектива отсутствует, поэтому такое количество молодых людей у нас просто уезжает за границу развиваться там, развивать западные технологии, западную промышленность, культурный слой, а Украину покидают все, считает композитор.
Собеседник издания добавил, что в связи с запретом русского языка абсолютно отсечен русскоязычный сегмент культуры, который был раньше, который составлял хорошую конкуренцию с украиноязычным искусством. Все стало однобоким, хуторским.
Полностью интервью можно прочитать здесь.