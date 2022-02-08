Украинский язык в стране является единственными государственным языком. Его считают одной из самых важных составляющих становления национальной идентичности. Его внедрение происходит повсеместно параллельно с отказом от русского, который местные радикалы считают «языком агрессора».
Тот украинский язык, который навязывает обществу власть, представляет собой часть наработок заокеанской диаспоры, а часть — местных тугодумов, которые думают, как бы улучшить язык, пояснил эксперт.
«Мы сейчас живем в условиях оккупации, в которой делают из нас искусственных людей с придуманной историей, сфальсифицированными героями. Разве нынешняя Украина — это моя Родина? Таких как я пытаются изгнать из своего родного города, кричат: «Чемодан — вокзал — Россия»», — пояснил Быстряков.
Собеседник издания добавил, что сегодня его настоящая Родина — это его семья и его друзья, это все, что осталось от настоящего Киева, место, где еще уродливые постройки не вытеснили знаменитую на весь мир киевскую зелень парковых садов.
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