Власти Украины сегодня кормят собственных граждан вместо красивого украинского языка ужасным новоязом, который бог знает кем выдуман. Об этом рассказал советско-украинский композитор и общественный деятель Владимир Быстряков в интервью изданию Украина.ру

Владимир Быстряков: кто он © rian.com.ua

Тот украинский язык, который навязывает обществу власть, представляет собой часть наработок заокеанской диаспоры, а часть — местных тугодумов, которые думают, как бы улучшить язык, пояснил эксперт.

«Мы сейчас живем в условиях оккупации, в которой делают из нас искусственных людей с придуманной историей, сфальсифицированными героями. Разве нынешняя Украина — это моя Родина? Таких как я пытаются изгнать из своего родного города, кричат: «Чемодан — вокзал — Россия»», — пояснил Быстряков.

Собеседник издания добавил, что сегодня его настоящая Родина — это его семья и его друзья, это все, что осталось от настоящего Киева, место, где еще уродливые постройки не вытеснили знаменитую на весь мир киевскую зелень парковых садов.

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