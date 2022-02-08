Ранее Разумков заявил, что правящая партия «Слуга народа» вряд ли попадает в коалицию следующего созыва, в результате чего Зеленский станет «хромой уткой», лишится монобольшинства и могут пройти досрочные президентские выборы.
Эксперт отметил, что больше восьми процентов Разумков с такой тактикой не наберет, нужна платформа, с которой он будет работать с избирателями.
«Зеленский и Разумков разругались серьезно. Но украинская политика очень хитрая. Никто не может сказать, что в конечном итоге. Поэтому гарантировать, что они не будут подыгрывать друг другу, тоже нельзя», — указал Баширов.
Политолог в то же время отметил, что никакого свержения Зеленского не будет, никто из олигархов не может и не станет заниматься организацией подобного рода вещей, это иногда делают внешние силы.
Сказки про борьбу с олигархами — это просто способ отвлечь общество от более насущных проблем, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.