Сейчас уволенный спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков играет на оппонировании Зеленскому, не предлагая никакую иную повестку. Если Разумков будет просто отстраиваться от действий Зеленского и его команды, то его порог — 8%. Об этом рассказал политтехнолог Марат Баширов в интервью изданию Украина.ру

Марат Баширов: кто он © РИА Новости, Алексей Куденко

Эксперт отметил, что больше восьми процентов Разумков с такой тактикой не наберет, нужна платформа, с которой он будет работать с избирателями.

«Зеленский и Разумков разругались серьезно. Но украинская политика очень хитрая. Никто не может сказать, что в конечном итоге. Поэтому гарантировать, что они не будут подыгрывать друг другу, тоже нельзя», — указал Баширов.

Политолог в то же время отметил, что никакого свержения Зеленского не будет, никто из олигархов не может и не станет заниматься организацией подобного рода вещей, это иногда делают внешние силы.

Сказки про борьбу с олигархами — это просто способ отвлечь общество от более насущных проблем, заключил собеседник издания.

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