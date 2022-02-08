В конце декабря прошлого года был опубликован проект поправок в конституцию Белоруссии, которые в скором времени будут голосоваться на референдуме. Одно из нововведений — создание Всебелорусского народного собрания (ВНС), который, в случае утверждения, станет высшим органом народовластия в республике. Оно будет собираться не реже одного раза в год и будет иметь широкий круг полномочий.
«В новой Конституции заложена возможность двоевластия. Ослабленному, но все еще достаточно сильному президенту, контролирующему силовиков и региональные власти, будет противопоставлен глава ВНС и вероятность кризиса, подобного казахстанскому в этом случае весьма велика», — заявил Агафонов.
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