В проекте новой конституции Белоруссии заложено двоевластие, заявил белорусский политик, руководитель незарегистрированного пророссийского движения «Гражданское согласие» Артем Агафонов в интервью Украина.ру

«Откуда клещи-то?». Абзалов объяснил, что сделает Белоруссия, если между Россией и Украиной начнется война © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

«В новой Конституции заложена возможность двоевластия. Ослабленному, но все еще достаточно сильному президенту, контролирующему силовиков и региональные власти, будет противопоставлен глава ВНС и вероятность кризиса, подобного казахстанскому в этом случае весьма велика», — заявил Агафонов.

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