Эксперт обратил внимание, что именно при Разумкове был принят закон о языке и произошло ужесточение гуманитарной политики.
«А Разумкову будут вот это предъявлять, он же все-таки был во власти уже. Почему ничего не менялось? Даже в контексте взаимодействия с Россией», — указал Якубин.
Как только мы окажемся в ситуации избирательной кампании, очень многие моменты будут подниматься, и у общества может сложиться впечатление, что оппозиционность Разумкова не принципиально-идейная, а персональная, и это опасно для него самого, потому что в 2019 общество четко заявило, что хочет смены политики, а не лиц, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.