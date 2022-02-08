Когда Дмитрий Разумков был спикером Верховной Рады и за время его работы украинский парламент радикально не менял повестку дня, хотя у него была возможность повлиять на эту ситуацию. Об этом рассказал кандидат политических наук Алексей Якубин в интервью изданию Украина.ру

Алексей Якубин о вероятности ареста Порошенко: Он возвращается на Украину, чтобы устроить Майдан © Facebook, Алексей Якубин

«А Разумкову будут вот это предъявлять, он же все-таки был во власти уже. Почему ничего не менялось? Даже в контексте взаимодействия с Россией», — указал Якубин.

Как только мы окажемся в ситуации избирательной кампании, очень многие моменты будут подниматься, и у общества может сложиться впечатление, что оппозиционность Разумкова не принципиально-идейная, а персональная, и это опасно для него самого, потому что в 2019 общество четко заявило, что хочет смены политики, а не лиц, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.