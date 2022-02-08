В конце декабря прошлого года был опубликован проект поправок в конституцию Белоруссии, которые в скором времени будут голосоваться на референдуме. Одно из нововведений — создание Всебелорусского народного собрания, который, в случае утверждения, станет высшим органом народовластия в республике. Оно будет собираться не реже одного раза в год и будет иметь широкий круг полномочий.
По словам Агафонова, Всебелорусское собрание в нынешнем своем виде представляет прежде всего собрание номенклатуры и делегатов от контролируемых властью организаций.
«Рядовой гражданин республики вообще, как правило не участвует в формировании этого органа. Думаю, цель этих поправок — создание резервного контура управления государством», — сказал эксперт.
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