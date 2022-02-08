Белорусский политик, руководитель незарегистрированного пророссийского движения «Гражданское согласие» Артем Агафонов в интервью Украина.ру объяснил, зачем в Белоруссии создается новый орган власти

Носович рассказал, как Россия может спасти белорусский экспорт © РИА Новости, Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

По словам Агафонова, Всебелорусское собрание в нынешнем своем виде представляет прежде всего собрание номенклатуры и делегатов от контролируемых властью организаций.

«Рядовой гражданин республики вообще, как правило не участвует в формировании этого органа. Думаю, цель этих поправок — создание резервного контура управления государством», — сказал эксперт.

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