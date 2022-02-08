Затянувшуюся мхатовскую паузу надо было как-то заканчивать, и явление народу первого президента Казахстана Нурсултана Назарабаева позволило понизить градус интриги и напряжённости до почти привычных значений. Об этом рассказал главный редактор информационного портала «Русские в Казахстане» Илья Намовир в интервью изданию Украина.ру

Илья Намовир: кто он © Илья Намовир, Facebook

«Мы видим, что никто закон о первом президенте Казахстана отменять не собирается. Да, внесли пару правок, лишили права пожизненного председательства в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана, но все остальные гарантии и привилегии за елбасы сохраняются», — указал эксперт.

Что касается семьи Назарбаева, то отсутствие кого-либо из них в публичном пространстве говорит о том, что, видимо, ещё не все внутриэлитные торги окончательно завершились, наверняка, Семья будет вынуждена уступить значительную часть активов внутри страны, насколько значительную — увидим в ближайшее время, считает Намовир.

Кстати, то самое обсуждаемое возращение Нур-Султану прежнего названия может служить маркером того, насколько уверенно себя чувствует нынешний президент в своём кресле — если переименование состоится, то это уже само по себе будет достаточно громким заявлением, заключил собеседник издания.

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