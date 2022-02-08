Ранее Назарбаев на внеочередном съезде правящей политсилы «Нур Отан» призвал однопартийцев поддержать реформы действующего главы государства Касым-Жомарта Токаева. Он выразил уверенность, что только при широкой поддержке общественности будут достигнуты значимые результаты масштабных реформ, направленных на укрепление независимости Казахстана.
«Мы видим, что никто закон о первом президенте Казахстана отменять не собирается. Да, внесли пару правок, лишили права пожизненного председательства в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана, но все остальные гарантии и привилегии за елбасы сохраняются», — указал эксперт.
Что касается семьи Назарбаева, то отсутствие кого-либо из них в публичном пространстве говорит о том, что, видимо, ещё не все внутриэлитные торги окончательно завершились, наверняка, Семья будет вынуждена уступить значительную часть активов внутри страны, насколько значительную — увидим в ближайшее время, считает Намовир.
Кстати, то самое обсуждаемое возращение Нур-Султану прежнего названия может служить маркером того, насколько уверенно себя чувствует нынешний президент в своём кресле — если переименование состоится, то это уже само по себе будет достаточно громким заявлением, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.