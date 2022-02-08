Про беглого казахстанского банкира Мухтара Аблязова можно говорить многое, но это точно не клоун, а очень умный и целеустремлённый человек. Об этом рассказал главный редактор информационного портала «Русские в Казахстане» Илья Намовир в интервью изданию Украина.ру

Илья Намовир: кто он © Илья Намовир, Facebook

Было бы странно, если бы человек, назначенный фактически врагом страны №1, не попытался как-то использовать крупнейшие в истории страны протестные акции в свою пользу, напомнить о себе, приободрить своих немногочисленных сторонников и, возможно, приобрести новых, пояснил эксперт.

«Но сейчас Аблязову ничего не остаётся, кроме как вновь пытаться накапливать ресурсную базу внутри страны и ждать следующего подходящего кризисного момента», — указал Намовир.

Пока нет никаких оснований говорить, что президент Касым-Жомарт Токаев будет строить какую-то «новую систему» взамен старой. Произошли кадровые перестановки, кто-то ушёл, кто-то пришёл, кого-то арестовали и посадили. Но всё это было в истории Казахстана уже не раз, заключил собеседник издания.

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