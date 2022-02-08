Когда начались мирные митинги в Казахстане, в Кокшетуа было значительное число людей, симпатизировавших и солидаризировавшихся с протестовавшими. Люди вполне открыто говорили об этом в магазинах, автобусах, не говоря уже о соцсетях, рассказал главный редактор информационного портала «Русские в Казахстане» Илья Намовир в интервью изданию Украина.ру

Илья Намовир: кто он © Илья Намовир, Facebook

«По мере того, как ситуация накалялась и выходила из-под контроля, слова поддержки в адрес протестующих звучали всё реже, люди откровенно не понимали, что происходит. Отключение интернета понимания не прибавило. Мне повезло — в кладовке нашлась комнатная антенна, подключив её можно было хоть отчасти получать информацию с центральных казахстанских каналов», — указал Намовир.

По его словам, люди по городу тщетно искали рабочие банкоматы, чтобы снять деньги, т.к. безналичная оплата не работала, возле закрытых банков собирались очереди людей, боявшихся штрафов за просроченные платежи по кредитам.

Выяснить позицию русского населения Казахстана можно было бы, пожалуй, только путём республиканской переписи, а пока можно только констатировать, что в основной своей массе русские Казахстана наблюдали за событиями со стороны, уточнил публицист.

«Хотя, к примеру, в Павлодаре в списке задержанных за административные правонарушения в те дни встречались и русские фамилии. А русские алматинцы, напротив, до сих пор отходят от шока событий и посттравматического синдрома и очень нелестно отзываются о тех, кто говорит, что не стоило обращаться за помощью к ОДКБ», — добавил он.

В любом случае хорошо, что всё довольно быстро стало возвращаться в норму, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.