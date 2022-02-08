Экономические реформы, проводимые постмайданной властью, привели Украину к плачевным последствиям. Об этом в интервью Украина.ру рассказал экс-премьер-министр страны Николай Азаров

Реформы киевской власти не осуществили перехода к новым технологиям, высококвалифицированным рабочим местам, но напротив — установили производство самых примитивных продуктов, подчеркнул политик. Азаров опроверг данные Шмыгаля по Украине © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

«За эти годы мы съехали к чему — к производству самых примитивных продуктов. К полуфабрикатам металлургии, пшенице, кукурузе, рапсу, подсолнечнику… И вот мы хвастаемся, что, благодаря высоким ценам на продовольствие, которые подняли сейчас, мы экспортируем на большие суммы наш товар, причём, самый, что ни на есть, такой первичный товар, без всякой обработки — зерно вывозим», — сказал Азаров.

Собеседник издания добавил, что по потреблению продовольственной пшеницы показатели Украины снизились с 6 млн тонн в 2013 году до 3,5 млн тонн.

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