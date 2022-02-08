Украина, ставшая при постмайданной власти самой бедной страной Европы, стремительно теряет население. Об этом в интервью Украина.ру рассказал экс-премьер-министр страны Николай Азаров

Политика, инспирированная на Украине западными советниками, привела к катастрофическим последствиям для продолжительности жизни и прироста населения в стране, заявил Азаров. Украина потребовала от Германии военную помощь по списку © ТМ Мілітарист

«В центре Европы в XXI веке учредился после государственного переворота практически неонацистский режим, который ведёт людоедскую политику по отношению к своему собственному населению. Как оценивать эту политику, если в результате значительно возросла смертность и резко упала рождаемость? На каждые 100 умерших — примерно 35 новорожденных, то есть в три раза меньше. Такого на Украине никогда не было», — сказал Азаров.

Реформа здравоохранения на Украине привела к резкому сокращению продолжительности жизни, отметил политик.

«Возьмите статистику, и вы увидите, что продолжительность жизни у мужчин упала почти на 10 лет. И сейчас Украина может приравниваться… не знаю, может, к самым малоразвитым странам Африки. У нас мужчина живёт в среднем 63,5 года — где вы такие цифры увидите?», — заявил собеседник издания.

В результате политики киевских властей увеличилась также и детская смертность — закрываются родильные дома и детские сады, подчеркнул Азаров.

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