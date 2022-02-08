После распада СССР возникло множество малосубъектных государств, однако Казахстан оказался одним из более крепких. Тем не менее, Казахстан разделил проблемы остальных постсоветских республик, подчеркнул эксперт.
«Когда вы играете в многовекторность, у вас появляется расколотая на несколько частей элита, которая играет вместе с внешними игроками. В Казахстане сильно не только присутствие России, но и присутствие Запада, Китая и Турции, в Казахстане происходила постепенная деморализация госуправления и деморализация силовых структур. А когда наступает хотя бы малейший кризис, эти государства начинает качать», — сказал Дробницкий.
Рано или поздно многовекторность приводит к заигрыванию с националистами, что в свою очередь закручивает для властей республик нисходящую спираль. Без российского вмешательства никакого порядка на постсоветском пространстве не будет, что показали казахские события, заключил собеседник издания.
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