Основная причина кризисов в республиках бывшего СССР - попытки установить "многовекторность" во внешней политике и заигрывание с националистами. Об этом в интервью Украина.ру рассказал американист Дмитрий Дробницкий

После распада СССР возникло множество малосубъектных государств, однако Казахстан оказался одним из более крепких. Тем не менее, Казахстан разделил проблемы остальных постсоветских республик, подчеркнул эксперт. Эксперт объяснил, что было бы, если бы Украина отправила в Казахстан своих неонацистов © РИА Новости, Василий Крестьянинов / Перейти в фотобанк

«Когда вы играете в многовекторность, у вас появляется расколотая на несколько частей элита, которая играет вместе с внешними игроками. В Казахстане сильно не только присутствие России, но и присутствие Запада, Китая и Турции, в Казахстане происходила постепенная деморализация госуправления и деморализация силовых структур. А когда наступает хотя бы малейший кризис, эти государства начинает качать», — сказал Дробницкий.

Рано или поздно многовекторность приводит к заигрыванию с националистами, что в свою очередь закручивает для властей республик нисходящую спираль. Без российского вмешательства никакого порядка на постсоветском пространстве не будет, что показали казахские события, заключил собеседник издания.

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