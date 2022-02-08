Мнение большинства казахстанцев отличается от того, что транслирует казахская медиа-тусовка. Люди в большинстве своём настроены к России лояльно, заявил член политсовета партии «Нур Отан» Марат Шибутов в интервью Украина.ру

В массе казахстанцы поддержали жёсткую руку президента Токаева и ввод войск ОДКБ в республику, утверждает эксперт. Не только Украина. Как Сталин создал Казахстан © РИА Новости, / Перейти в фотобанк

«У медиа-тусовки свои взгляды, у населения — другие. Общество в массе поддержало жесткую руку в критической ситуации и подавление беспорядков. И отношение к России, кстати, в отличие от медийных персонажей в народе скорее комплиментарное», — сказал Шибутов.

Эксперт упомянул данные опроса 2017 года, согласно которым политику России в Казахстане поддержало больше людей, чем в самой России, и подчеркнул, что антигосударственный тон в СМИ задаёт группа лишь в несколько сотен человек.

Полностью интервью можно прочитать здесь.