При дальнейшем витке насилия, начало которому положили январские беспорядки в Казахстане, в республике могут появиться "эскадроны смерти" из силовиков. Об этом в интервью Украина.ру рассказал член политсовета партии «Нур Отан» Марат Шибутов

"Эскадроны смерти" по образу Латинской Америки — реальная перспектива для Казахстана, убеждён эксперт. Казахстан уже был. Эксперт о том, что начнется в Узбекистане и Таджикистане в ближайшее время © РИА Новости, Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

«У полицейских есть корпоративная солидарность, и никто не любит, когда тебя убивают, тем более, с показательной жестокостью. У двух полицейских отрезали головы, кого-то забили арматурой, тысячи получили ранения. Затем в участки привезли тех, кто принимал участие в казнях, или просто кого заподозрили в соучастии. Риторический вопрос: что реальные полицейские будут делать?», — сказал Шибутов.

В ответ на избиения и пытки задержанных возрастает градус ненависти к силовикам, и возникает замкнутый круг насилия. Следующим этапом развития ситуации может стать бразильский уровень преступности, где эскадроны силовиков каждый год убивают тысячу двести человек. Этого сценария Казахстану необходимо избежать, заключил собеседник издания.

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