Антигосударственные силы действуют против властей Казахстана в том числе и из Европы. Об этом в интервью Украина.ру рассказал член политсовета партии «Нур Отан» Марат Шибутов

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался по поводу резолюции, принятой Европарламентом в отношении его страны, уточнив, что резолюция была принята под давлением лоббистов, покинувших Казахстан.

«Есть несколько депутатов Европарламента, которые постоянно работают на [оппозиционного политика] Мухтара Аблязова. Они полностью разделяют его политические взгляды и действуют так, как он говорит в Фейсбуке. Вторая группа связана с рядом бывших сотрудников немецких фондов, которые теперь вне Казахстана пытается работать через немецкие партии», — сказал Шибутов.

Именно Германия из стран Запада является точкой наибольшей активности антигосударственных элементов Казахстана: у США и Франции в Казахстане многомиллиардные инвестиции, отметил эксперт. Грозин рассказал, что было бы, если бы Украина зарабатывала так же, как Казахстан © РИА Новости, Александр Натрускин

«Почему Германия? Чем меньше погруженность и ниже уровень сотрудничества, тем больше уровень неприятия действующего политического режима. У Франции инвестиций в Казахстан под 20 миллиардов долларов США, у Штатов — примерно 80. А Германия с нами не очень сотрудничает», — заявил эксперт.

Также особо Шибутов отмечает реакцию европейских русофобов, которым не понравилось урегулирование беспорядков с участием сил ОДКБ.

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