Запасы газа в европейских подземных хранилищах оказались на критически низкой отметке. При отсутствии новых поставок газа из России, топлива останется на шесть недель. Об этом говорится в опубликованном 7 февраля отчёте британской консалтинговой фирмы Wood Mackenzie

Вероятность того, что Россия сознательно прекратит поставки газа в Европу, оцениваются в докладе как минимальные. Газ падает в цене. Почему «Северный поток — 2» могут запустить летом © Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin

Однако эксперты компании отмечают, что при любом варианте развития конфликта между Западом и Россией регион рискует подойти к зиме 2022-2023 годов с рекордно низкими запасами газа.

Россия поставляет 28% используемого странами Евросоюза газа, однако в случае внезапного полного прекращения поставок это количество нечем будет заменить, указывается в отчёте.

«Если бы все потоки газа [из России] прекратились сегодня, существующие запасы газа закончились бы через шесть недель», — считают в Wood Mackenzie.

В случае прекращения транзита газа через Украину, ситуация была бы более благоприятной, при условии, что Россия перенаправит поставки топлива через Белоруссию и Польшу.

Однако, если газопровод «Северный поток-2» не будет запущен, Европе в любом случае грозит новый энергокризис максимум через год, указывают в компании.