Вероятность того, что Россия сознательно прекратит поставки газа в Европу, оцениваются в докладе как минимальные.
Однако эксперты компании отмечают, что при любом варианте развития конфликта между Западом и Россией регион рискует подойти к зиме 2022-2023 годов с рекордно низкими запасами газа.
Россия поставляет 28% используемого странами Евросоюза газа, однако в случае внезапного полного прекращения поставок это количество нечем будет заменить, указывается в отчёте.
«Если бы все потоки газа [из России] прекратились сегодня, существующие запасы газа закончились бы через шесть недель», — считают в Wood Mackenzie.
В случае прекращения транзита газа через Украину, ситуация была бы более благоприятной, при условии, что Россия перенаправит поставки топлива через Белоруссию и Польшу.
Однако, если газопровод «Северный поток-2» не будет запущен, Европе в любом случае грозит новый энергокризис максимум через год, указывают в компании.