Участница Олимпиады в Пекине, украинская саночница Елена Смага пожаловалась на соотечественников, которые резко критикуют спортсменов в сети. Соответствующий пост она опубликовала 7 февраля в своем Facebook

Между Россией и США: Украина снова скандалит на Олимпиаде в Пекине © РИА Новости, Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Как пишет Смага, на атлетов с Украины оказывают большое давление родные болельщики, которые забрасывают своих спортсменов гневными комментариями в соцсетях.

«Руки прочь от спортсменов! Люди, если так можно назвать, кто хейтят украинских спортсменов зимних видов спорта, вы нормальные?», — задалась вопросом украинка.

Она отметила, что не может просматривать свои социальные сети из-за вала негатива и ненависти. По ее словам, о спортсменах вспоминают только во время Олимпиады, но никто не интересуется ими в течение нескольких лет подготовки к Играм.

«Люди, карабкающиеся на вершину спорта, на Олимпийские игры, политы грязью», — возмутилась Смага.

Ранее ее партнеры по сборной саночники Антон Дукач и Андрей Мандзий заняли 22 и 27 места соответственно в своем виде программы.

Как заявлял перед началом Игр в Пекине министр спорта Украины Вадим Гутцайт, провалом для национальной команды будет отсутствие медалей в Китае.

На предыдущей зимней Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхенчане Украина довольствовалась единственной наградой — золотом фристайлиста Александра Абраменко.

Дважды в своей истории на зимних Олимпийских играх Украина оставалась без медалей — в 2002-м (Солт-Лейк-Сити) и 2010-м (Ванкувер).