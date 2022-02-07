Зимние Олимпийские игры стартовали в Пекине 4 февраля. Пока украинская сборная не завоевала на этих соревнованиях ни одной медали.
Как пишет Смага, на атлетов с Украины оказывают большое давление родные болельщики, которые забрасывают своих спортсменов гневными комментариями в соцсетях.
«Руки прочь от спортсменов! Люди, если так можно назвать, кто хейтят украинских спортсменов зимних видов спорта, вы нормальные?», — задалась вопросом украинка.
Она отметила, что не может просматривать свои социальные сети из-за вала негатива и ненависти. По ее словам, о спортсменах вспоминают только во время Олимпиады, но никто не интересуется ими в течение нескольких лет подготовки к Играм.
«Люди, карабкающиеся на вершину спорта, на Олимпийские игры, политы грязью», — возмутилась Смага.
Ранее ее партнеры по сборной саночники Антон Дукач и Андрей Мандзий заняли 22 и 27 места соответственно в своем виде программы.
Как заявлял перед началом Игр в Пекине министр спорта Украины Вадим Гутцайт, провалом для национальной команды будет отсутствие медалей в Китае.
На предыдущей зимней Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхенчане Украина довольствовалась единственной наградой — золотом фристайлиста Александра Абраменко.
Дважды в своей истории на зимних Олимпийских играх Украина оставалась без медалей — в 2002-м (Солт-Лейк-Сити) и 2010-м (Ванкувер).