От 20 до 30 тысяч гривен (примерно от 54 до 80 тысяч рублей) необходимо зарабатывать жителю Украины, чтобы чувствовать себя комфортно. Таковы результаты опубликованного на днях опроса, проведённого исследовательской компанией Gradus Research

Опрос был проведён 19 января методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении среди населения городов размером более 50 тысяч жителей. Возраст опрашиваемых составлял от 18 до 60 лет, размер выборки — 1 тыс. респондентов. Инфляция на Украине стала самой высокой за последние 4 года © РИА Новости, Александр Демьянчук / Перейти в фотобанк

Компания опубликовала в открытом доступе только медианные значения полученных ответов.

Медианное значение для всей выборки составило 25 тысяч гривен (приблизительно 67 тысяч рублей).

Для столицы страны это же значение достигло 35 тысяч гривен (около 94 тысяч рублей).

В целом по стране самые высокие запросы, по данным опроса, продемонстрировали украинцы в возрасте от 35 до 54 лет. Их устроила бы зарплата в 30 тысяч гривен.

На 10 тысяч гривен меньше готовы получать граждане, чей возраст находится в пределах от 18 до 24 лет и от 55 до 60 лет. При этом средняя за прошлый год зарплата на Украине составила 14 тысяч гривен (около 37 тысяч рублей), отмечается в опросе.