В Донбассе замечена группа из 20 польских наёмников. Об этом сообщил 7 февраля, со ссылкой на разведку, заместитель начальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин

По его словам, группа была замечена в районе населённого пункта Попасная.

«В ходе доразведки установлено, что указанные лица разговаривают на польском языке… Их задача — проведение совместно с подразделениями украинских сил специальных операций точечных диверсионно-террористических актов, направленных на выведение из строя объектов жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры и запугивание местного населения», — заявил Басурин.

В ответном сообщении Центра стратегических коммуникаций, созданного при министерстве культуры и информационной безопасности Украины, утверждается, что представители стран НАТО, в том числе Польши, находятся только в учебных центрах ВСУ. Неявная прямая угроза. ФБР считает, что Украина превратилась в центр международного экстремизма © Facebook, Дмитро Коцюбайло

В составе подразделений силовых структур Украины в зоне конфликта на востоке страны служат только украинские граждане, указывается в сообщении.

Последнее утверждение опровергается широко известными фактами, публиковавшимися, в том числе, и западными СМИ, о службе в вооружённом формировании «Азов», входящем в состав национальной гвардии страны, различного рода правых экстремистов из стран Европы и США.

Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что киевский режим направил в Донбасс половину всего личного состава вооружённых сил Украины.

Россия также выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов на Украине.