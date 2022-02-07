В заявлении пресс-службы РФС указывается, что во время матча, который состоялся 4 февраля в Нидерландах, украинские болельщики на трибунах скандировали в адрес российских футболистов оскорбительные высказывания политического характера, разжигающие ненависть по национальному признаку и даже содержащие призывы к убийству российских граждан.
«Согласно регламенту турнира, национальные ассоциации несут ответственность за поведение своих игроков, официальных лиц, членов, болельщиков и любых лиц, выполняющих функции на матче от их имени, и могут быть подвергнуты дисциплинарным санкциям.
В связи с этим РФС обратился к УЕФА с просьбой открыть дисциплинарное производство с целью рассмотрения и принятия решения по итогам описанных инцидентов», — говорится в заявлении.
По итогам полуфинальной встречи Россия обыграла Украину со счетом 3:2. В финале россияне уступили Португалии, а украинцы в матче за третье место оказались слабее испанцев.