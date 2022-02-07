Российский футбольный союз (РФС) привлёк внимание Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на поведение украинских болельщиков во время полуфинального матча чемпионата Европы по мини-футболу между Россией и Украиной. Об этом на днях сообщила газета «Спорт-Экспресс»

В заявлении пресс-службы РФС указывается, что во время матча, который состоялся 4 февраля в Нидерландах, украинские болельщики на трибунах скандировали в адрес российских футболистов оскорбительные высказывания политического характера, разжигающие ненависть по национальному признаку и даже содержащие призывы к убийству российских граждан. «Бей москаля»: украинские фанаты устроили скандал на матче по футзалу

«Согласно регламенту турнира, национальные ассоциации несут ответственность за поведение своих игроков, официальных лиц, членов, болельщиков и любых лиц, выполняющих функции на матче от их имени, и могут быть подвергнуты дисциплинарным санкциям.

В связи с этим РФС обратился к УЕФА с просьбой открыть дисциплинарное производство с целью рассмотрения и принятия решения по итогам описанных инцидентов», — говорится в заявлении.

По итогам полуфинальной встречи Россия обыграла Украину со счетом 3:2. В финале россияне уступили Португалии, а украинцы в матче за третье место оказались слабее испанцев.